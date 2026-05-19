В полицию в Липецке обратились трое горожан, обманутых мошенниками

Очередными жертвами мошенников стали трое жителей Липецка – парень и две женщины. В отдел полиции потерпевшие обратились в один день – 18 мая.

Как сообщили в пресс-службе областного УМВД России, 24-летний молодой человек хотел приобрести билеты на финал Кубка России по футболу, но столкнулся с трудностями покупки на официальном сайте. Тогда парень начал поиски на одном из сайтов объявлений. Найдя такое предложение, он решил выкупить сразу 5 билетов на общую сумму 17,5 тысячи рублей. Но билеты липчанин так и не получил, а само объявление сайт заблокировал.

Женщина 1985 года рождения рассказала, что с ее карты списалось более 15 тысяч рублей. Произошло это тогда, когда она установила неизвестное приложение, скачанное с одного из сайтов в интернете. А горожанка 60 лет лишилась более 25 тысяч рублей, перейдя по ссылке, которую ей прислали незнакомцы.

По всем фактам возбуждены уголовные дела по статье о мошенничестве. В полиции жителей просят не терять бдительность – не общаться с незнакомыми людьми и не совершать необдуманных финансовых операций.