В Ельце через Быструю Сосну устанавливают понтонный мост

В Ельце аварийно-спасательная служба приступила к установке понтонного моста через Быструю Сосну. Этой весной работы задержались из-за высокого паводка. Как сообщил глава города Вячеслав Жабин, река долго не входила в русло.

– Ранее многие жители интересовались, почему этой весной работы по монтажу задержались. Причиной стал высокий паводок: река Быстрая Сосна долго не входила в русло. Сейчас ситуация стабилизировалась, уровень воды пришел в норму. Теперь конструкцию можно устанавливать, – рассказал мэр Ельца в своем канале в MAX.