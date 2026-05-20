Беспилотники сбили над Липецкой областью в ночь на 20 мая

Всего в небе над нашей страной уничтожили 273 украинских БПЛА. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В ночь на 20 мая Липецкая область снова подверглась атаке беспилотников. Красный уровень сохранялся в регионе более 9 часов – с 23:00 19 мая. Тревожный сигнал полностью не отменили, желтый уровень пока действует. В Минобороны РФ сообщили о сбитых над регионом БПЛА. Всего в небе над нашей страной дежурные средства ПВО уничтожили 273 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

По данным ведомства, дроны также сбили над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Ленинградской, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Краснодарского края, Ставропольского края, Республики Крым, Республики Татарстан, Московского региона и над акваториями Азовского и Черного морей.