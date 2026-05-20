До 15 лет грозит двоим жителям Липецкой области за попытку устроить массовые беспорядки

В Липецкий областной суд поступило уголовное дело в отношении двоих жителей Грязинского округа. По информации объединенной пресс-службы судебной системы региона, фигурантов 38 и 24 лет обвиняют в покушении на организацию массовых беспорядков с насилием и применением оружия. Подсудимому постарше также вменяют статьи о вымогательстве и незаконном приобретении огнестрельного оружия.

Как следует из материалов дела, массовые беспорядки злоумышленники пытались устроить в сентябре 2024 года – они планировали нападение на этническую группу в Грязях. Призывы присоединиться к ним фигуранты распространяли в социальной сети. Всего им удалось привлечь в свои ряды не менее 100 местных жителей, которые были вооружены палками, дубинками, битами, кастетами и колюще-режущими предметами. Массовые беспорядки не начались, поскольку сотрудникам полиции удалось их предотвратить.

Из обвинительного заключения также следует, что 38-летний фигурант незаконно приобрел огнестрельное оружие и планировал использовать его в деле. Кроме того, он вымогал 10 тысяч рублей у своего знакомого, угрожая расправой ему и его жене.

Подсудимым грозит от восьми до пятнадцати лет лишения свободы.