НовостиПроисшествия20 мая 2026 8:35

У липчанина конфисковали 1,5 миллиона рублей за покушение на кражу металлолома

Латунную проволоку мужчина спрятал в своем автомобиле
Юлия МИРОШНИЧЕНКО
Суд апелляционной инстанции изменил постановление мирового судьи.

Жителя Липецка уличили в краже металлолома на 12 тысяч рублей. Латунную проволоку 66-летний мужчина намеревался вывезти с территории предприятия, спрятав под капот и раму своего автомобиля «Мицубиси». Довести преступный умысел до конца ему помешали охранники.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона, мировой судья освободил злоумышленника от уголовной ответственности с учетом того, что он совершил преступление впервые, и назначил ему штраф 20 тысяч рублей. В конфискации автомобиля, использованного для кражи металлолома, суд отказал. Однако суд апелляционной инстанции в этой части постановление изменил. У подсудимого все же конфисковали и обратили в доход государства почти полтора миллиона рублей, что соответствует стоимости иномарки.