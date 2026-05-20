В Липецке с двух фирм взыскали почти 2 миллиона рублей за программы «1С» без лицензии

Арбитражный суд Липецкой области рассмотрел исковое заявление ООО «1С-Софт» к двум фирмам, офисы которых расположены на улице Катукова в областном центре. Организации обвинили в нарушении исключительных прав на программные продукты «1С».

Как сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона, в июле 2023 года сотрудники полиции провели проверку в офисах юридически связанных фирм, работавших под началом одного руководителя. Оказалось, что на компьютерах организаций имеется нелицензионное программное обеспечение «1С». Экспертиза показала, что программы запускаются без аппаратно-программного комплекса защиты, что свидетельствует о его контрафактности. Правообладатель направил в адрес ответчиков претензию с требованием выплатить компенсацию. В добровольном порядке фирмы требование не исполнили.

Суд вынес решение взыскать солидарно с обеих организаций в пользу ООО «1С-Софт» компенсацию в размере 1 969 000 рублей.