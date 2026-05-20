Ельчанина, застрелившего земляка из охотничьего ружья, ждет скамья подсудимых

В Ельце завершили расследование уголовного дела в отношении 39-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют в убийстве. Напомним, особо тяжкое преступление фигурант совершил 2 марта в состоянии алкогольного опьянения. В тот день он поссорился с земляком и произвел прицельный выстрел в его грудную клетку из охотничьего ружья. От полученного ранения потерпевший скончался.

– На время предварительного следствия обвиняемого заключали под стражу. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направили в суд. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы, – сообщили в СУ СКР по Липецкой области.