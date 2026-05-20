НовостиПроисшествия20 мая 2026 10:22

Житель Липецка предложил сотруднику ФСБ вначале 50, затем 150 тысяч рублей

За попытку дать взятку силовику мужчину ждет скамья подсудимых
Юлия МИРОШНИЧЕНКО
35-летнего жителя Липецка осудят за попытку дать взятку сотруднику регионального управления ФСБ России. По информации областного следкома, мужчина действовал в интересах своего родственника – гражданина иностранного государства, который находился на территории нашей страны незаконно. Как уточнили в региональной прокуратуре, чтобы помочь ему избежать ответственности за нарушение миграционного законодательства, липчанин предложил силовику вначале 50, затем 150 тысяч рублей. Сотрудник УФСБ от взятки отказался и сообщил о коррупционном преступлении в подразделение собственной безопасности ведомства.

Взяткодателя заключили под стражу. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд. Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.