Липчанина, пойманного на повторном пьяном вождении, отправили в колонию

В Лебедянском округе осудили 43-летнего местного жителя. Мужчину привлекли к уголовной ответственности за повторное нетрезвое вождение. По данным прокуратуры Липецкой области, автомобиль фигуранта сотрудники ГИБДД остановили в ноябре прошлого года. Водитель был явно пьян, а в ходе проверки еще и выяснилось, что его уже привлекали к административной ответственности за управление транспортным средством в нетрезвом виде. Кроме того, снова пьяным за руль мужчина сел в период испытательного срока по предыдущему приговору за причинение тяжкого вреда здоровью человека. Суд лишил виновного свободы на год и запретил в течение двух лет заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Условное осуждение было отменено.

– По совокупности приговоров частично присоединена неотбытая часть наказания по предыдущему приговору и окончательно назначено наказание в виде лишения свободы на срок три года и шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Автомобиль, который использовался при совершении преступления, конфискован в пользу государства, – прокомментировали в надзорном ведомстве.