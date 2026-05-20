В Липецке во дворе одного из домов «Лада Приора» сбила 6-летнего мальчика

Пострадавшего доставили в больницу. Фото: Юлия МИРОШНИЧЕНКО.

В Липецке 19 мая под колесами автомобиля пострадал 6-летний мальчик. Как сообщили в областной Госавтоинспекции, наезд на ребенка в одном из дворов допустил 19-летний водитель отечественной легковушки «Лада Приора». ДТП произошло около половины восьмого вечера на проспекте 60 лет СССР.

Уточняется, что мальчик получил серьезные травмы. Ему потребовалась медицинская помощь. Пострадавшего доставили в больницу и госпитализировали. По факту ДТП проводится проверка.

Ранее «КП-Липецк» рассказала о 9-летнем мальчике, которого сбил 37-летний водитель «Хендая». ДТП произошло 18 мая около трех часов дня на улице Космонавтов областного центра.