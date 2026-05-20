Липчанин украл из квартиры жены золотое кольцо, сотовый телефон и лазерный дальномер

Правоохранители выяснили, что кольцо фигурант сдал в ломбард за 30 000 рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Липецке возбудили уголовное дело в отношении 41-летнего местного жителя. Мужчину подозревают в краже. По предварительным данным областного УМВД России, в ноябре прошлого года горожанин поссорился с женой, собрал свои вещи и ушел, похитив золотое кольцо и сотовый телефон женщины, а также лазерный дальномер. Причиненный ущерб составил 72 400 рублей.

Правоохранители выяснили, что кольцо фигурант сдал в ломбард за 30 000 рублей. Телефон и дальномер у него изъяли. С мужчины взяли подписку о невыезде. Расследование продолжается. Липчанину грозит до пяти лет лишения свободы.