В барсетке задержанного вора липецкие полицейские обнаружили 12 свертков с гашишем

Липецкие полицейские задержали 29-летнего жителя областного центра, которого подозревают в краже ламината и покушении на сбыт наркотиков. О пропавшем из подъезда напольном покрытии на 40 тысяч рублей в полицию заявила 43-летняя горожанка. Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, чужое имущество злоумышленник приметил, когда пришел в гости к своему знакомому. Ему он рассказал, что купил ламинат у его соседки, и попросил на грузовой машине перевезти в другое место. Украденное фигурант потом продал за 5 тысяч рублей.

В ходе проведенного в дежурной части личного досмотра у задержанного в кармане барсетки обнаружили и изъяли 12 свертков с гашишем общей массой более 5,6 граммов. Злоумышленник стал фигурантом двух уголовных дел. Расследование продолжается. Подозреваемому грозит до 20 лет лишения свободы.