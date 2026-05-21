В Липецке сотрудница пункта выдачи товаров украла золотых украшений на 190 тысяч рублей

В Липецке задержали сотрудницу маркетплейса, которую подозревают в хищении золотых ювелирных изделий из пункта выдачи товара. По предварительным данным областного УМВД, 25-летняя девушка украла кольцо, браслет и цепочку на общую сумму более 190 тысяч рублей. Она заказала эти украшения, потом вытащила их из коробок, положила туда бижутерию и оформила отказ. Полицейские выяснили, что похищенное кольцо злоумышленница продала за 5 тысяч рублей, а браслет и цепочку сдала в ломбард, заработав на этом более 100 тысяч.

Девушка стала фигуранткой уголовного дела. С нее взяли подписку о невыезде. Расследование продолжается. Подозреваемой грозит до 5 лет лишения свободы.