За спиленную сосну жителя Липецкой области оштрафовали на 15 тысяч рублей

Мировой судья Задонского судебного участка вынес постановление о прекращении уголовного дела в отношении 57-летнего местного жителя. Мужчину обвиняли в незаконной рубке лесных насаждений. В итоге за спиленную сосну он отделался возмещением ущерба и судебным штрафом в 15 тысяч рублей, а также лишился бензопилы.

По данным объединенной пресс-службы судебной системы региона, хвойное дерево злоумышленник незаконно спилил в конце января. Дело было в селе Нижнее Казачье Задонского округа. Своими действиями он причинил Российской Федерации в лице областного министерства лесного хозяйства ущерб на общую сумму 46,6 тысячи рублей.

– Суд удовлетворил ходатайство мужчины о прекращении уголовного дела и применении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа по нескольким причинам – подсудимый ранее к уголовной ответственности не привлекался, совершил преступление небольшой тяжести, признал вину и раскаялся, полностью возместил причиненный ущерб, совершил добровольное пожертвование на нужды СВО, – сообщили в пресс-службе судов региона.

Уточняется, что бензопилу, использованную как средство совершения преступления, конфисковали в доход государства.