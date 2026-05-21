Заявления специалисты будут принимать до 1 октября. Фото отделения СФР по Липецкой области.

С 1 июня в Липецкой области начнут принимать заявления на получение семейной выплаты. Как сообщили в региональном отделении СФР, новую меру поддержки смогут получить официально трудоустроенные родители, с заработной платы которых уплачен налог на доходы физических лиц за предыдущий год. При этом они должны быть гражданами России и постоянно проживать в РФ.

– Право на получение ежегодной семейной выплаты имеют семьи, в которых воспитываются двое и более детей до 18 лет либо до 23 лет, если ребенок учится на дневном отделении в учебном заведении. Доход на каждого члена семьи не должен превышать 22 077 рублей – это полтора прожиточных минимума на душу населения в Липецкой области в 2025 году, – подчеркнули специалисты.

В ведомстве пояснили, при определении права на выплату не имеет значения, находятся родители в браке или нет и с кем из них проживают дети. Подавать заявления родители могут независимо друг от друга, главное не иметь задолженностей по алиментам. При этом размер семейной выплаты для каждого работающего родителя индивидуальный и зависит от суммы налогооблагаемых доходов.

– По окончании года налог пересчитывается в размере 6%, а разница возвращается родителю. Самозанятые и индивидуальные предприниматели, применяющие специальные налоговые режимы и не имеющие иных трудовых доходов, которые облагаются НДФЛ, не смогут получить данную выплату, – уточнили в пресс-службе отделения СФР по Липецкой области.

Заявление о назначении ежегодной семейной выплаты можно подать онлайн через портал Госуслуг или обратиться в клиентские службы регионального Отделения Соцфонда и МФЦ в период с 1 июня до 1 октября.