НовостиПроисшествия21 мая 2026 7:41

Жительницу Ельца осудят за фальсификацию доказательств в суде

Женщине грозит до двух лет исправительных работ
Юлия МИРОШНИЧЕНКО
Фигурантка представляла интересы собственника помещения многоквартирного дома по улице Клубная.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ельце завершили расследование уголовного дела в отношении местной жительницы. Женщину обвиняют в фальсификации представленных в суде доказательств. По данным пресс-службы областного следкома, фигурантка представляла интересы собственника помещения многоквартирного дома по улице Клубная, с которого намеревались взыскать задолженность по оплате взносов на капитальный ремонт. Представитель передала суду чеки о якобы проведенной им оплате в период с сентября 2021 года по август 2024 года. В чеках имелись исправления даты платежа. При проверке было установлено, что оплата не производилась, в результате образовалась задолженность в сумме почти 10 тысяч рублей.

Расследованное уголовное дело направили в суд. В СУ СКР по Липецкой области пояснили, что УК РФ за фальсификацию доказательств по гражданскому делу предусмотрено наказание в виде исправительных работ сроком до 2 лет либо штрафа в размере от 100 до 300 тысяч рублей.