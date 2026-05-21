Липчанка из мести поцарапала ключом автомобили соседей

В Липецке 37-летняя местная жительница попала под уголовное дело. Женщина поцарапала ключом два автомобиля соседей. На злодеяние ее толкнул давний конфликт – горожанку не устраивало, как семейная пара паркует свои иномарки.

Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, после очередной ссоры подозреваемая сначала поцарапала ключом автомобиль «БМВ Х5», принадлежащий 46-летнему липчанину, а спустя месяц повредила автомобиль «Ауди Q7» его супруги. Общий ущерб составил порядка 80 тысяч рублей.

Дознаватель отдела полиции возбудил уголовное дело по статье об умышленном повреждении имущества. Фигурантке грозят принудительные работы на срок до двух лет либо арест до трех месяцев, либо лишение свободы до двух лет.