Липецкого производителя мясных полуфабрикатов заставили оплатить сотрудникам переработку

В Липецком округе в прокуратуру обратились два работника крупной компании, которая занимается производством мясных полуфабрикатов. Заявители пожаловались на работодателя из-за долгов по зарплате. В ходе прокурорской проверки установили, что вопреки закону с 2024 года предприятие не в полном объеме учитывало рабочее время сотрудников. Задолженность по заработной плате за переработку составила более 2,4 миллиона рублей.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, в отношении должностных лиц компании возбудили дела об административных правонарушениях – за несоблюдение трудового законодательства и за невыплату в установленный срок зарплаты сотрудникам. По итогам их рассмотрения виновным назначили штрафы.

Имеющийся долг прокурор взыскал в судебном порядке. По данным надзорного ведомства, работодателя обязали выплатить долги по зарплате и компенсацию за ее задержку.