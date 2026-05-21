Водитель из Ельца взыскал с дорожников 323 тысячи рублей из-за ямы на проезжей части

Елецкий районный суд рассмотрел иск местного жителя о возмещении ущерба, причиненного его автомобилю в результате наезда на дорожную яму. Как сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона, в яму на дороге Елец-Долгоруково-Тербуны потерпевший влетел ночью. Два колеса получили повреждения. В месте ДТП знаки, предупреждающие о дефекте дорожного полотна, отсутствовали. Стоимость восстановительного ремонта машины составила более 285 тысяч рублей.

Суд установил, что оперативное управление указанным участком дороги осуществляет ОКУ «Дорожное агентство Липецкой области», которое заключило госконтракт на ее содержание с ОГУП «Липецкдоравтоцентр». Учреждения, привлеченные в качестве ответчиков, иск не признали.

Тем не менее с областного Дорожного агентства в пользу истца взыскали почти 323 тысячи рублей – стоимость восстановительного ремонта автомобиля, судебные расходы и расходы по оценке.