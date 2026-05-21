До 20 лет грозит жителю Липецкой области за смертельное ранение сотрудника полиции

63-летнего жителя Чаплыгинского округа обвиняют сразу в нескольких серьезных преступлениях. Мужчине вменяют посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов, применение насилия в отношении представителя власти, незаконное приобретение и хранение взрывчатых веществ, а также боеприпасов к огнестрельному оружию. Расследованное уголовное дело направили для утверждения прокурором обвинительного заключения и последующей передачи в суд. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета Липецкой области.

Напомним, 19 марта мужчина, вооруженный огнестрельным оружием, открыл огонь по прибывшим сотрудникам военной полиции. В результате происшествия 40-летний сотрудник правоохранительных органов получил ранение, от которого скончался.

По данным регионального следкома, при обыске в доме обвиняемого обнаружили незаконно хранящееся взрывчатое вещество, которое вместе с оружием и боеприпасами изъяли и признали вещественными доказательствами. Фигуранта заключили под стражу. Вину свою он признал, подтвердив показания при их проверке на месте происшествия. Дальнейшую его участь решит суд. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.