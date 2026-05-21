27-летнего липчанина осудят за приобретение и хранение наркотиков

Обвиняемому грозит до трех лет лишения свободы. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура в Липецке направила в суд уголовное дело о незаконном приобретении и хранении наркотиков. Обвиняемым по нему проходит 27-летний житель Усманского округа.

По информации пресс-службы надзорного ведомства, молодой человек приобрел в Сети запрещенные вещества для личного употребления. Координаты о месте нахождения наркотиков ему сообщили в январе. В тот вечер, когда он забрал заказ, у одного из домов СНТ «Ветеран труда» его задержали правоохранители по подозрению в административном правонарушении. В ходе личного досмотра в отделе полиции в кармане куртки задержанного обнаружили сверток с запрещенными веществами, содержащими метилэфедрон массой 0,9 грамма.

Дальнейшую участь фигуранта решит суд. Ему грозит до трех лет лишения свободы.