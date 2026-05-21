НовостиОбщество21 мая 2026 15:35

У липчанки, беременной пятым ребенком, плацента вросла в рубец на матке

На 34-й неделе врачи смогли провести родоразрешение без массивного кровотечения
Юлия МИРОШНИЧЕНКО
За неделю бригада неонатальной реанимации стабилизировала состояние малыша. Фото Минздрава Липецкой области.

Пятая беременность липчанки была сложной не только для многодетной мамы, но и для врачей. Предыдущие четверо детей появились у горожанки на свет путем кесарева сечения. В этот раз в областном перинатальном центре, куда женщина поступила на большом сроке, обнаружили врастание плаценты в рубец на матке. Это одно из самых грозных осложнений в акушерстве.

– Риск при таком диагнозе – массивное кровотечение, угроза жизни. Раньше такие ситуации почти всегда заканчивались удалением матки, – рассказали в Минздраве Липецкой области.

Месяц пациентка провела на сохранении под круглосуточным наблюдением. У врачей было время основательно подготовиться к операции – медработники запаслись собственной кровью женщины, продумали каждый шаг и на 34-й неделе провели родоразрешение.

– Врачам удалось сделать почти невозможное. Кровопотеря была минимальной. Матку сохранили. У женщины остается шанс на будущие беременности, – сообщили в ведомстве.

Отмечается, что малыш родился в тяжелом состоянии, но бригада неонатальной реанимации стабилизировала ситуацию всего за неделю. Сейчас мальчик дышит сам, ест сам. Его мама рядом – в палате совместного пребывания.