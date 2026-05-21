У липчанки, беременной пятым ребенком, плацента вросла в рубец на матке

За неделю бригада неонатальной реанимации стабилизировала состояние малыша. Фото Минздрава Липецкой области.

Пятая беременность липчанки была сложной не только для многодетной мамы, но и для врачей. Предыдущие четверо детей появились у горожанки на свет путем кесарева сечения. В этот раз в областном перинатальном центре, куда женщина поступила на большом сроке, обнаружили врастание плаценты в рубец на матке. Это одно из самых грозных осложнений в акушерстве.

– Риск при таком диагнозе – массивное кровотечение, угроза жизни. Раньше такие ситуации почти всегда заканчивались удалением матки, – рассказали в Минздраве Липецкой области.

Месяц пациентка провела на сохранении под круглосуточным наблюдением. У врачей было время основательно подготовиться к операции – медработники запаслись собственной кровью женщины, продумали каждый шаг и на 34-й неделе провели родоразрешение.

– Врачам удалось сделать почти невозможное. Кровопотеря была минимальной. Матку сохранили. У женщины остается шанс на будущие беременности, – сообщили в ведомстве.

Отмечается, что малыш родился в тяжелом состоянии, но бригада неонатальной реанимации стабилизировала ситуацию всего за неделю. Сейчас мальчик дышит сам, ест сам. Его мама рядом – в палате совместного пребывания.