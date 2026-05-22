НовостиПолитика22 мая 2026 6:45

В ночь на 22 мая над Липецкой областью сбили вражеские БПЛА

Красный уровень действовал в регионе с девяти вечера до шести утра
Юлия МИРОШНИЧЕНКО
Всего в небе над нашей страной было перехвачено и уничтожено 217 украинских беспилотников.

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН. Перейти в Фотобанк КП

В ночь на 22 мая над территорией Липецкой области дежурные средства ПВО снова уничтожили вражеские беспилотники. Об этом стало известно из сообщения Минобороны РФ. Красный уровень действовал в регионе с девяти вечера до шести утра.

По данным ведомства, всего в небе над нашей страной было перехвачено и уничтожено 217 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Атакам с воздуха подверглись также территории Белгородской, Брянской, Воронежской, Владимирской, Калужской, Курской, Ленинградской, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской областей, Московского региона и Санкт-Петербурга.