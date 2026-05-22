В Липецке пьяный водитель без прав пытался уйти от полицейской погони

«Девятку» со странными маневрами полицейские пытались остановить на улице Моршанской. Скриншот видеозаписи УМВД России по Липецкой области.

34-летнего жителя Липецка поймали на нетрезвом вождении. Его «девятку» со странными маневрами полицейские пытались остановить на улице Моршанской, но водитель продолжил движение, увеличивая скорость. Наряд ДПС начал преследование. После непродолжительной погони лихач остановился и выбежал из машины. Автоинспекторы задержали злостного нарушителя, «девятку» забрали на спецстоянку.

Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, в ходе проверки выяснилось, что нетрезвым за руль мужчина сел не в первый раз. В сентябре прошлого года за такое же правонарушение автомобилиста лишили права управления транспортными средствами. Теперь ему придется понести ответственность уголовную – мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

Кроме того, в отношении нарушителя автоинспекторы составили административные протоколы за управление машиной без прав с назначением штрафа 5 тысяч рублей и за невыполнение требования об остановке транспортного средства со штрафом в 10 тысяч рублей.