НовостиОбщество22 мая 2026 7:58

Липецкие хирурги вернули 21-летней девушке слух

В ухе пациентки обнаружили редкую врожденную патологию
Юлия МИРОШНИЧЕНКО
Самые маленькие косточки в организме врачи заменили на имплант. Фото предоставлено правительством Липецкой области.

Липецким хирургам удалось вернуть слух 21-летней пациентке. Девушка несколько лет мучилась от боли в ухе и в результате перестала слышать звуки. Оказалось, к таким последствиям привела редкая врожденная патология – холестеатома. Это новобразование в среднем ухе или височной кости, представляющее собой кисту. В ухе начали разрастаться клетки кожи, которые разрушали слуховые косточки: молоточек, наковальню и стремечко.

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, самые маленькие косточки в организме хирурги заменили на имплант. Девушке поставили титановый протез, который должен предотвратить полную глухоту. В настоящее время слух к пациентке вернулся, а боли исчезли.