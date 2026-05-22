В липецком селе Стрелецкие Хутора пожар уничтожил надворную постройку

С огнем боролись три пожарных расчета. Фото ГУ МЧС России по Липецкой области.

Утром 21 мая произошел пожар на территории частного подворья в селе Стрелецкие Хутора Усманского округа. На вызов на улицу Железнодорожную прибыли три пожарных расчета. На месте выяснилось, что возгорание произошло в деревянной надворной постройке. По данным регионального ГУ МЧС России, обошлось без жертв и пострадавших.

В условиях жаркой погоды спасателям все же удалось потушить разбушевавшееся пламя и не допустить его распространения на жилой дом. В результате пожара надворная постройка сгорела полностью. Причины устанавливают специалисты.