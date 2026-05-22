В безопасном месте следует находиться до отбоя тревожного сигнала. Фото: Юлия МИРОШНИЧЕНКО.

22 мая в 13:18 в Липецкой области объявили ракетную опасность. В муниципальных районах региона звучат позывные сирены.Тревожное сообщение появилось в официальных каналах власти и экстренных служб.

– Внимание! Ракетная опасность на территории Липецкой области! – говорится в них.

Жителям следует укрыться в помещении со сплошными стенами (ванная, коридор, туалет, кладовая) или спуститься в подвал, приспособленный под укрытие. Находясь дома, следует перекрыть газ, воду, отключить электричество. Покидая квартиру, нельзя пользоваться лифтом. Необходимо взять с собой документы, мобильный телефон, деньги, банковские карты и оказать помощь больным, детям, инвалидам, престарелым. Тем, кто на улице или в транспорте, необходимо пройти в ближайшее здание, подземный переход или укрытие и оставаться там до отбоя сигнала «Ракетная опасность».