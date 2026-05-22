80-летняя ельчанка помогла полицейским задержать курьера мошенников

Правоохранители задержали незваного гостя с поличным.

В Ельце 80-летняя местная жительница помогла полицейским задержать курьера мошенников. Она сделала вид, что идет у злоумышленников на поводу, а сама сообщила в дежурную часть о скором визите к ней сообщника аферистов.

По информации пресс-службы прокуратуры Липецкой области, подельники фигуранта позвонили пенсионерке и попытались убедить ее в необходимости оказать содействие в поимке преступников, работающих в банке. Злоумышленники сообщили, что для этого понадобится передать через курьера 280 тысяч рублей якобы для декларирования. Но пенсионерка оказалась не из робкого десятка. Полицейские, прибывшие в ее дом встретить незваного гостя, задержали курьера что называется с поличным.

– Принимая во внимание признание подсудимым своей вины и наличие других смягчающих наказание обстоятельств, с учетом мнения гособвинителя суд приговорил молодого человека к 1 году 4 месяцам колонии общего режима, – прокомментировали в надзорном ведомстве.