До 5 лет грозит гендиректору липецкой стройфирмы за огромные долги по налогам

Следственными органами СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора коммерческой организации, которая специализируется на строительстве и ремонте зданий. Фигуранта обвиняют в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. По данным пресс-службы регионального следкома, речь идет о сумме, превышающей 96 миллионов рублей.

Следствием установлено, что злоумышленник вносил заведомо ложные сведения в налоговые декларации по НДС и налогу на прибыль за 2018, 2019 и 2020 годы, в которых необоснованно завышал расходы. Преступление выявлено во взаимодействии с сотрудниками региональных управлений ФНС и МВД России.

– С целью возмещения причиненного ущерба по ходатайству следователя на имущество фигуранта и его фирмы стоимостью более 16 миллионов рублей наложен арест, – сообщили в СУ СКР по Липецкой области.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения. Обвиняемому грозит до 5 лет лишения свободы.