Молодой житель Липецкой области попал под уголовное дело за попытку угнать автомобиль

В городе Лебедянь возбудили уголовное дело в отношении 19-летнего местного жителя. Парня уличили в попытке угнать автомобиль. По данным областного УМВД, на преступление злоумышленник решился ночью 19 мая. Он был пьян и захотел добраться домой на припаркованной около здания чужой машине. Фигурант проник в салон через незакрытую дверь, взломал рулевую колонку, попытался соединить провода замка зажигания, но завести его так и не смог.

Расследование продолжается. С подозреваемого взяли подписку о невыезде. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.