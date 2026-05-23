Ночью 23 мая в числе атакованных ВСУ регионов России оказалась Липецкая область

В небе над Россией уничтожили 348 вражеских дронов.

В ночь на 23 мая ВСУ атаковали с помощью беспилотников более десяти регионов России. В их числе – Липецкая область. Об этом стало известно из сообщения Минобороны РФ. По данным ведомства, в небе над нашей страной дежурные средства ПВО сбили 348 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

– БПЛА уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тульской областей, Краснодарского края, Республики Крым, Республики Татарстан, Московского региона и над акваториями Азовского и Черного морей, – уточнили в Министерстве обороны Российской Федерации.