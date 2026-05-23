За хранение 21 патрона житель Липецкой области попал под уголовное дело

По словам мужчины, коробку с патронами ему на хранение оставил знакомый. Фото УМВД России по Липецкой области.

Житель Чаплыгинского округа стал фигурантом уголовного дела по статье о незаконном хранении боеприпасов. По месту его жительства полицейские изъяли металлическую коробку, в которой обнаружили 21 патрон. Эксперты установили, что патроны предназначены для использования в нарезном спортивном и охотничьем огнестрельном оружии. Об этом сообщили в отделе информации и общественных связей УМВД России по Липецкой области.

Правоохранителям фигурант рассказал, что не знал о содержимом коробки. По словам мужчины, ее на хранение ему оставил знакомый. Расследование продолжается. Подозреваемому грозит от 3 до 5 лет лишения свободы.