Красный уровень воздушной опасности объявили для всей Липецкой области

23 мая в 18:20 для всей территории Липецкой области ввели режим угрозы атаки БПЛА. О красном уровне жителей оповестили звуки сирен. Экстренные службы работают в режиме максимальной готовности.

– Внимание! Угроза атаки БПЛА по всей Липецкой области, – говорится в сообщении губернатора Игоря Артамонова.

Жителям следует укрыться в безопасных местах и помнить о действующем в регионе запрете на фото- и видеосъемку работы систем ПВО. При обнаружении упавшего БПЛА или его фрагментов нельзя подходить к обломкам. О месте падения беспилотника следует сообщить по телефону 112.