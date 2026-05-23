Супругам в Липецкой области мошенники прислали повестку в Москву и выманили 10 млн рублей

Пожилая супружеская пара из Липецкой области попалась на уловку мошенников. Схема обмана была не новой, и женщина вначале не поверила звонку от незнакомца, который выдал себя за представителя Роскомнадзора. Звонивший сообщил, что паспортные данные пенсионерки попали к злоумышленникам и они хотят перечислить все ее сбережения террористам. Заметив, что известие не произвело на женщину сильного впечатления, аферисты прислали ей в мессенджере повестку в Москву и стали пугать уголовным преследованием. Липчанка пообещала следовать их инструкциям, а также удалять историю звонков с телефона.

Как сообщили в пресс-службе областного УМВД России, вместе с мужем женщина заказала выдачу наличных денег в банке якобы для покупки жилья. Назвав кодовое слово «аптечка», супруг пенсионерки передал в руки незнакомой женщины 10 миллионов рублей. Через несколько дней липчанка поняла, что деньги все же забрали преступники, и обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело о крупном мошенничестве. Полицейские устанавливают личности злоумышленников.