В Липецкой области установился первый класс пожарной опасности

Высокая пожароопасность лесов в Липецкой области отсутствует. На всей территории региона установился 1 класс горимости. Об этом сообщили в областном ГУ МЧС в воскресенье, 24 мая. Как пояснили в ведомстве, такая обстановка связана с прошедшими дождями.

Накануне спасатели предупреждали жителей Липецкой области о грозе, а в отдельных районах и граде. Также прогнозировались порывы западного ветра до 17 метров в секунду.

Днем 24 мая осадков уже не ожидается. Температура воздуха днем составит +21…+26 градусов. Атмосферное давление 749 мм. рт. ст.