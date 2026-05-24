Липчанку подозревают в краже золотого браслета из квартиры родственницы

35-летняя жительница Липецка обратилась в полицию. Она рассказала, что из комода в квартире у нее пропал золотой браслет. Ущерб составил порядка 150 тысяч рублей. В краже она заподозрила свою родственницу, которую накануне попросила посидеть с ребенком.

Сотрудники уголовного розыска задержали 23-летнюю девушка. Липчанка во всем призналась. Ювелирное изделие она сдала в ломбард, выручив всего 32 тысячи рублей.

Правоохранители возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Подозреваемая находится сейчас под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.