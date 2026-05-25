Липецк
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Липецк
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Липецк
+19°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия25 мая 2026 6:30

В Липецкой области 19-летний водитель «десятки» насмерть сбил велосипедиста

Мужчина от полученных травм скончался на месте ДТП
Юлия МИРОШНИЧЕНКО
Авария произошла на дороге Ключ Жизни – примыкание к трассе М-4 «Дон». Фото Госавтоинспекции УМВД России по Липецкой области.

Авария произошла на дороге Ключ Жизни – примыкание к трассе М-4 «Дон». Фото Госавтоинспекции УМВД России по Липецкой области.

В Елецком округе под колесами автомобиля ВАЗ-2110 погиб 30-летний велосипедист. По данным региональной Госавтоинспекции, наезд на двухколесное транспортное средство допустил 19-летний водитель отечественного автомобиля. Мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия.

В ведомстве уточнили, что ДТП со смертельным исходом произошло 24 мая в половине десятого вечера на автодороге Ключ Жизни – примыкание к автодороге М-4 «Дон». Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства аварии.