В Липецкой области 19-летний водитель «десятки» насмерть сбил велосипедиста

Авария произошла на дороге Ключ Жизни – примыкание к трассе М-4 «Дон». Фото Госавтоинспекции УМВД России по Липецкой области.

В Елецком округе под колесами автомобиля ВАЗ-2110 погиб 30-летний велосипедист. По данным региональной Госавтоинспекции, наезд на двухколесное транспортное средство допустил 19-летний водитель отечественного автомобиля. Мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия.

В ведомстве уточнили, что ДТП со смертельным исходом произошло 24 мая в половине десятого вечера на автодороге Ключ Жизни – примыкание к автодороге М-4 «Дон». Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства аварии.