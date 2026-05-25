Над Липецкой областью в ночь на 25 мая сбили вражеские БПЛА

В небе над Россией уничтожили 173 беспилотника. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН. Перейти в Фотобанк КП

В ночь на 25 мая над территорией Липецкой области сбили вражеские БПЛА. Об этом стало известно из сообщения Минобороны РФ. Красный уровень в регионе объявили в половине одиннадцатого вечера. В пять утра прямую угрозу атаки беспилотников устранили и сообщили о желтом уровне. Еще через час тревожный сигнал отменили полностью.

По данным силового ведомства, всего в небе над Россией минувшей ночью уничтожили 173 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Дроны перехватили также над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Костромской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской областей, Московского региона и Республики Крым.