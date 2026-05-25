Жительница Липецкой области хотела напоить односельчан поддельным алкоголем

В селе Волово сотрудники полиции уличили 51-летнюю местную жительницу в производстве и хранении поддельного алкоголя. У злоумышленницы изъяли более 163 литров контрафактных спиртных напитков различных наименований на сумму свыше 143 тысяч рублей. Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, всю эту продукцию женщина планировала продать односельчанам. Возбуждено уголовное дело. Фигурантке грозит лишение свободы сроком до трех лет со штрафом до 120 тысяч рублей.

На аналогичном преступлении стражи правопорядка поймали 53-летнего жителя областного центра. Его подозревают в хранении и реализации немаркированной алкогольной продукции на 150 тысяч рублей. По данным полиции, в Липецке и городе Грязи в автомобиле и в помещениях, принадлежащих фигуранту, оперативники изъяли свыше 800 литров немаркированной спиртосодержащей продукции, пластиковую канистру с коньяком объемом 110 литров, почти 500 бутылок алкоголя различных наименований, а также тару, предназначенную для розлива алкоголя. В рамках расследования уголовного дела эксперты установят химический состав изъятого на предмет безопасности для жизни и здоровья.