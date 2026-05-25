Липчане могут обратиться в Следственный комитет через мессенджер MAX

Новый формат взаимодействия ориентирован на удобство граждан. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

У жителей Липецкой области теперь есть возможность обратиться в Следственный комитет через мессенджер MAX. В ведомстве рассказали о расширении цифровых каналов связи.

– В целях повышения доступности взаимодействия с населением и обеспечения оперативной обратной связи Информационный центр следственного управления СК России по Липецкой области расширяет перечень доступных электронных каналов коммуникации, – сообщили в региональном следкоме.

Оставить обращение в официальном канале областного Информационного центра следственного управления СК России можно по ссылке.

– Новый формат взаимодействия ориентирован на удобство граждан и позволяет оперативно подавать обращения, задать вопрос, а также получать актуальную информацию о деятельности следственного управления, – уточнили в ведомстве.