Липецк
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Липецк
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Липецк
+18°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество25 мая 2026 8:09

Липчане могут обратиться в Следственный комитет через мессенджер MAX

В ведомстве рассказали о расширении цифровых каналов связи
Юлия МИРОШНИЧЕНКО
Новый формат взаимодействия ориентирован на удобство граждан.

Новый формат взаимодействия ориентирован на удобство граждан.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

У жителей Липецкой области теперь есть возможность обратиться в Следственный комитет через мессенджер MAX. В ведомстве рассказали о расширении цифровых каналов связи.

– В целях повышения доступности взаимодействия с населением и обеспечения оперативной обратной связи Информационный центр следственного управления СК России по Липецкой области расширяет перечень доступных электронных каналов коммуникации, – сообщили в региональном следкоме.

Оставить обращение в официальном канале областного Информационного центра следственного управления СК России можно по ссылке.

– Новый формат взаимодействия ориентирован на удобство граждан и позволяет оперативно подавать обращения, задать вопрос, а также получать актуальную информацию о деятельности следственного управления, – уточнили в ведомстве.