В Липецкой области выявили заросли клена ясенелистного на общей площади 25 гектаров

В Липецкой области выявили случаи зарастания земель сельхозназначения опасными инвазивными растениями. По информации Управления Россельхознадзора по Воронежской, Белгородской и Липецкой областям, проверка показала, что по состоянию на 21 мая опасные растения в нашем регионе распространились на общую площадь 25 гектаров. Речь идет о клене ясенелистном (американском). Его заросли обнаружили в Данковском и Краснинском округах.

– Правообладателям этих земельных участков объявлено 4 предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и выдано одно предписание об устранении нарушений требований земельного законодательства РФ, – сообщили в надзорном ведомстве.

Уточняется также, что обязательному уничтожению подлежит не только клен ясенелистный, но и эхиноцистис шиповатый, элодея канадская и борщевик Сосновского.