18-летний житель Липецкой области украл электросамокат за 70 тысяч рублей

В Ельце в полицию обратился 38-летний местный житель. Мужчина рассказал о хищении электросамоката стоимостью 70 тысяч рублей. Со слов заявителя, транспортное средство его сын ненадолго оставил около кафе быстрого питания, а когда вернулся – на месте не обнаружил. Стражи правопорядка оперативно вышли на след похитителя.

Как сообщили в городском ОМВД, злоумышленником оказался 18-летний ельчанин. С помощью Интернета он подобрал электронный код доступа к устройству и уехал. Украденный самокат молодой человек показал знакомым, утверждая, что это подарок.

Возбуждено уголовное дело по статье о краже. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.