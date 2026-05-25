Глава СКР ждет от липецких следователей доклад о причинах смерти пассажирки поезда

Областной следком проводил процессуальную проверку. Фото: Ольга ЮШКОВА.

Председатель СК России затребовал от липецких следователей доклад о причинах гибели пассажирки поезда. В телесюжете сообщили о том, что медики посчитали женщину просто спящей. По данному факту следственными органами СК России по Липецкой области проводилась процессуальная проверка, материалы которой были переданы в органы транспортной полиции для соединения с уголовным делом, возбужденным по этому же факту.

Уточняется, что в эфире правовой программы на федеральном телеканале обсуждалась гибель пассажирки поезда, следовавшего через наш регион. Говорили о том, что женщине стало плохо в пути, однако, со слов родственников, прибывшие медики плохо осмотрели пассажирку, посчитали ее спящей и не оказали необходимую помощь. После прибытия поезда в Москву женщина была госпитализирована, где впала в кому и скончалась.

– Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Липецкой области Евгению Шаповалову представить доклад о ранее принятых процессуальных решениях и по доводам телесюжета, – сообщили в СК России.