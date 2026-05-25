В Липецкой области вынесли приговор виновнику смертельного ДТП в новогоднюю ночь

Судом также удовлетворены гражданские иски потерпевших. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Липецкий районный суд огласил приговор 29-летнему автомобилисту. Его признали виновным в смертельном ДТП, которое произошло 31 декабря 2024 года. В тот день подсудимый сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Это привело к гибели одного человека и серьезным травмам для двоих пострадавших.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона, пьяный водитель управлял автомобилем «Ниссан Альмера». При выезде с прилегающей территории на автодорогу Липецк – Чаплыгин он не предоставил преимущество автомобилю «Лада Калина». Произошло жуткое столкновение.

– Водитель автомобиля «Лада Калина» от полученных травм скончался, его супруге и старшей дочери причинен тяжкий вред здоровью, также в машине находился младший ребенок, – уточнили в пресс-службе судов региона.

Подсудимый отрицал свою вину, но это ему не помогло. Мужчину лишили свободы на 6 лет. Отбывать наказание он будет в колонии-поселении.

Судом также удовлетворены гражданские иски потерпевших. В пользу супруги погибшего водителя взыскали полтора миллиона рублей за моральный вред и почти 170 тысяч рублей материального ущерба. Ее дочери виновник аварии выплатит компенсацию морального вреда в размере 1,4 миллиона рублей.