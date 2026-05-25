На «Монетной неделе» липчане принесли мелочь на сумму более 4 миллионов рублей

Почти 1,2 миллиона монет вернули в оборот жители Липецкой области по итогам Всероссийской акции «Монетная неделя». Она проходила в апреле. По информации регионального отделения Банка России, липчане принесли на обмен мелочь на общую сумму 4,2 млн рублей. Это на 800 тысяч рублей больше, чем в осеннюю акцию.

Уточняется, что мелочь обменивали не только в 33 банковских офисах, но и в 355 магазинах. Основная доля сданных монет (79%) пришлась на рубли разных номиналов, остальной 21% – копейки.

– Чаще всего липчане приносили металлические деньги номиналом 1 рубль, реже – 25 рублей. В целом по итогам весенней акции жители нашей страны вернули в оборот около 55 миллионов монет на сумму почти 252 миллиона рублей, – рассказали в липецком отделении Банка России.