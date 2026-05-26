Житель Липецкой области по поддельным документам переоформил на себя машину знакомой

Сотрудники полиции изъяли «Вольво» у злоумышленника. Фото Госавтоинспекции УМВД России по Липецкой области.

Житель Усманского округа попал под уголовное дело после того, как обманом присвоил автомобиль своей знакомой. 33-летний мужчина переоформил на себя чужой «Вольво» по поддельным документам. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, потерпевшая купила новую машину и попросила фигуранта припарковать легковушку на время рядом с его домом. Женщина доверила знакомому ключи и документы на автомобиль и никак не ожидала, что приятель подделает договор.

Сотрудники полиции изъяли «Вольво» у злоумышленника и собрали доказательства его вины. Расследованное уголовное дело направили в суд. Теперь мужчине грозит до шести лет лишения свободы.