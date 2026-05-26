26 мая 2026 6:10

В Ельце оператора по обращению с ТКО наказали за переполненные контейнеры

Жителям произвели перерасчет коммунальных платежей
Юлия МИРОШНИЧЕНКО
К печальной ситуации привело несоблюдение графика вывоза отходов.

В Ельце провели проверку исполнения законодательства в сфере ЖКХ. Сотрудники прокуратуры установили, что 22 контейнерные площадки в городе завалены мусором. Как сообщили в надзорном ведомстве, к такой ситуации привело несоблюдение графика вывоза отходов.

– Региональным оператором ООО «ТЭКО-Сервис» не обеспечивался своевременный сбор отходов потребления с 22 контейнерных площадок города. Прокурор внес генеральному директору общества представление, – прокомментировали в облпрокуратуре.

Уточняется, что руководителя компании привлекли к административной ответственности и назначили штраф 30 тысяч рублей. После вмешательства прокуратуры произвели перерасчет коммунальных платежей по 1663 лицевым счетам.