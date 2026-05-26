Пожар в пятиэтажке в Липецке тушили несколько бригад спасателей

Пожаром уничтожены потолок и мебель в ванной комнате и санузле, внутренняя отделка и перегородка. Фото: Николай ХИЖНЯК. Перейти в Фотобанк КП

Ранним утром 25 мая в Липецке в пятиэтажке на улице Зегеля произошел пожар. На тревожный вызов в половине шестого выехали несколько бригад спасателей. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, возгорание случилось в одной из квартир. Пожарным удалось потушить пламя. В результате происшествия уничтожены потолок и мебель в ванной комнате и санузле, внутренняя отделка и перегородка, закопчены стены и потолок в квартире на площади в 20 квадратных метров.