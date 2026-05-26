Липецк
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Липецк
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Липецк
+15°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия26 мая 2026 11:42

В ДТП на проспекте Победы в Липецке пострадала 15-летняя школьница

Девочка на электросамокате столкнулась с автомобилем
Юлия МИРОШНИЧЕНКО
Пострадавшая получила серьезные травмы. Фото УМВД России по Липецкой области.

Пострадавшая получила серьезные травмы. Фото УМВД России по Липецкой области.

В Липецке на проспекте Победы произошло ДТП с участием подростка. 15-летняя девочка передвигалась на электросамокате и столкнулась с автомобилем. Об этом сообщили в областном УМВД.

По информации ведомства, мощность самоката требовала наличия водительского удостоверения, которого у ребенка не было. В результате ДТП школьница получила серьезные травмы. Ее доставили в больницу и оформили в стационар на лечение.

В отношении родителей девочки автоинспекторы составили административный материал за передачу транспорта лицу, не имеющему водительского удостоверения. В полиции также сообщили, что в этом сезоне на территории нашего региона уже зарегистрировано 5 ДТП с участием самокатов. Пострадали 7 человек, в том числе 5 подростков.