В ДТП на проспекте Победы в Липецке пострадала 15-летняя школьница

Пострадавшая получила серьезные травмы. Фото УМВД России по Липецкой области.

В Липецке на проспекте Победы произошло ДТП с участием подростка. 15-летняя девочка передвигалась на электросамокате и столкнулась с автомобилем. Об этом сообщили в областном УМВД.

По информации ведомства, мощность самоката требовала наличия водительского удостоверения, которого у ребенка не было. В результате ДТП школьница получила серьезные травмы. Ее доставили в больницу и оформили в стационар на лечение.

В отношении родителей девочки автоинспекторы составили административный материал за передачу транспорта лицу, не имеющему водительского удостоверения. В полиции также сообщили, что в этом сезоне на территории нашего региона уже зарегистрировано 5 ДТП с участием самокатов. Пострадали 7 человек, в том числе 5 подростков.