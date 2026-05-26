Житель Липецкой области решил заработать на продаже 21 400 пачек контрафактных сигарет

Партию контрафактных табачных изделий конфисковали и пообещали уничтожить. Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Житель города Усмань решил заработать на продаже контрафактных сигарет. Поддельных табачных изделий он приобрел на сумму свыше 2,7 миллиона рублей. Около 21 тысячи 400 пачек злоумышленник хранил в арендованном торговом помещении в селе Хлевное и намеревался продать местным жителям. Правоохранители пресекли незаконную деятельность мужчины, возбудив уголовное дело. С достаточными доказательствами вины фигуранта дело направили в суд.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, с учетом позиции государственного обвинителя злоумышленника оштрафовали на 400 тысяч рублей. Партию контрафактных табачных изделий конфисковали и пообещали уничтожить.